En marge du match de Coupe Davis contre la Finlande, Francisco Cerundolo a expliqué qu’il était très heureux du nouveau statut qu’il avait sur le circuit.

« A ce stade, c’est beau que des gens comme Nadal ou Djokovic me recon­naissent, me saluent et me féli­citent pour un match. Avec Rafa, c’est arrivé lorsque nous nous sommes affrontés à Wimbledon et, depuis, nous nous saluons chaque fois que nous nous voyons et échan­geons quelques mots. Le fait d’être avec eux est impres­sion­nant. Quant à Nole, il a une grande sympa­thie pour les Argentins, il vient toujours discuter avec nous »