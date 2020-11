Gilles Cervara, le coach de Daniil Medvedev est revenu dans l’Equipe sur la notoriété de son joueur et sur les conséquences que cela peut avoir sur la vie quotidienne : « J’ai l’impression qu’on ne peut plus pisser tranquille. Partout où on va, il y a des sollicitations et des caméras. A un moment donné, c’est vraiment trop. Il y a des moments où on a envie de travailler tranquillement. Etre sous le regard des gens, ce n’est pas la même chose que de vivre dans une intimité qui te permets d’être naturel. Mais il gère ça assez facilement. Il ne prend pas tout la pression de l’extérieur, il est capable de se couper de ça, c’est une de ses forces. Il s’extrait de tout, ça ne l’atteint pas, ne le touche pas, ne le fatigue pas ou très peu »