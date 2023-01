Jérémy Chardy a réalisé l’ex­ploit pour son retour après un an et demi d’ab­sence de se quali­fier pour le 2ème tour de l’Open d’Australie. Alors qu’il avait été un peu muselé quand la pandémie était encore d’ac­tua­lité, le Palois a précisé les choses chez nos confrères de l’Equipe et son témoi­gnage reflète des faits que certains veulent encore ignorer.

« J’ai eu le Covid, puis, avec les vaccins, je ne sais pas ce qu’il s’est passé, mais j’eu plein de soucis. Tous les quatre‐cinq jours, de nouveaux problèmes appa­rais­saient. Des douleurs partout, j’étais ultra‐fatigué dès que je faisais quelque chose »