Une seule petite semaine nous sépare désor­mais de l’Open d’Australie, l’événement ten­nis­tique tant atten­du de ce début d’année. Et nom­breuses sont les per­sonnes qui, d’une manière ou d’une autre, par­ti­cipent au bon dérou­le­ment de ce Majeur. Parmi eux, des cen­taines de chauf­feurs de taxi sont employés chaque année pour per­mettre aux ath­lètes de se rendre de leur chambre au stade. Iain Moffat est l’un d’entre eux. Il tra­vaille pour l’Open d’Australie depuis plus de dix ans. Son client le plus régu­lier est le Majorcain. Dans une vidéo pour CarAdvice.com, Moffat fait l’éloge du numé­ro 2 mon­dial Rafael Nadal et sa sim­pli­ci­té au quotidien.

« C’est juste un type char­mant, très humble, très gra­cieux et très facile à vivre. Un exemple par­fait de ce que je consi­dère comme le vrai spor­tif qui touche à tout ».

De beaux com­pli­ments pour l’Espagnol, qui ne finit pas de mar­quer son emprunte par­tout où il passe…