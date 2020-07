Et si depuis le confinement, avec ses apéros avec Stan Wawrinka et les exhibitions, Benoit Paire vivait sa meilleure vie ? Principal acteur de l’UTS de Patrick Mouratoglou à Sophia Antipolis, l’Avignonnais a affolé la toile depuis plusieurs heures avec une vidéo postée sur Instagram où, verre à la main et avec une chicha, il ne manque pas de faire un clin d’oeil à Marion Bartoli avec qui il s’était accroché il y a un an. A la fin de la vidéo, le Tricolore lâche son célèbre : « Santé Marion ! »

Pour rappel, l’ancienne lauréate de Wimbledon 2013 n’avait pas du tout apprécié le comportement de Benoit Paire au deuxième tour de l’US Open 2019 face à Aljaz Bedene car il avait refusé de serrer la main de son adversaire. Bartoli et Paire s’étaient ensuite livrés une bataille sur les réseaux sociaux et par interviews interposées. Bref, du grand Benoit encore une fois.