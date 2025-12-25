La plate forme connue pour son côte « sexy » a décidé d’investir dans le sport.
Nos confrères de l’Equipe proposent donc ce jour un décryptage de cette stratégie.
Du coup, Chloé Paquet qui a plus d’un millier da fans a bien voulu s’exprimer sur ce qu’elle vit au quotidien. Si elle ne nie pas que « 50 % du temps, le premier message c’est : « est‐ce que tu fais du contenu hot ? » Je réponds non, pas du tout, je suis joueuse de tennis, je partage ma vie sur le circuit. Derrière, soit ils restent, soit ils se désabonnent, mais ça ne va pas plus loin. », elle explique aussi que ses « fans » sont des vrais passionnés de tennis.
« Depuis un an, je n’ai pas reçu un seul message d’insultes. Il n’y a pas de parieurs, que des gens qui aiment le tennis, des Français, des Américains… Je fais des lives, les gens me posent des questions sur ma carrière, mes objectifs, ils m’encouragent »
