Chloé Paquet, spon­so­risée par OnlyFans : « 50 % du temps, le premier message c’est : « est‐ce que tu fais du contenu hot ? »

Par Laurent Trupiano

La plate forme connue pour son côte « sexy » a décidé d’in­vestir dans le sport. 

Nos confrères de l’Equipe proposent donc ce jour un décryp­tage de cette stratégie. 

Du coup, Chloé Paquet qui a plus d’un millier da fans a bien voulu s’ex­primer sur ce qu’elle vit au quoti­dien. Si elle ne nie pas que « 50 % du temps, le premier message c’est : « est‐ce que tu fais du contenu hot ? » Je réponds non, pas du tout, je suis joueuse de tennis, je partage ma vie sur le circuit. Derrière, soit ils restent, soit ils se désa­bonnent, mais ça ne va pas plus loin. », elle explique aussi que ses « fans » sont des vrais passionnés de tennis.

« Depuis un an, je n’ai pas reçu un seul message d’in­sultes. Il n’y a pas de parieurs, que des gens qui aiment le tennis, des Français, des Américains… Je fais des lives, les gens me posent des ques­tions sur ma carrière, mes objec­tifs, ils m’en­cou­ragent »

Publié le jeudi 25 décembre 2025 à 08:45

