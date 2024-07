Le joueur chilien a donné une inter­view à nos confrères de Clay où il a évoqué son expe­rience sur le circuit secon­daire qui n’est pas toujours au top pour performer.

Il y a des tour­nois où ils te traitent mal. La semaine avant les quali­fi­ca­tions de Wimbledon , j’ai joué un Challenger sur gazon (Ilkley) où on ne pouvait pas s’en­traîner même pendant une journée. Je n’ai pu m’échauffer qu’une demi‐heure avant mon match et j’ai joué le match sur un terrain plein de boue. Je suis tombé deux fois, j’au­rais pu me casser le pied et tout le monde s’en fiche. Ce n’est pas que (le circuit Challenger) soit mauvais, ce n’est pas qu’ils vous traitent mal, mais il y a certains tour­nois qui ne se soucient pas du joueur. Ils veulent terminer le tournoi et c’est tout. Et c’est diffi­cile parce qu’on essaie de bien travailler, d’être en forme, et parfois ça devient compliqué »