Coco Gauff est arrivée sur le circuit WTA alors qu’elle n’était pas encore majeure, et les attentes ainsi que la pres­sion média­tique ont très vite été élevées à son sujet.

L’Américaine est aujourd’hui une des plus grosses têtes d’af­fiche du tennis mondial, avec de nombreux spon­sors et des millions de fans à travers le monde. Mais selon elle, d’autres sont bien plus célèbres et influents qu’elle, et Coco a notam­ment un nom bien précis en tête, qu’elle a dévoilé lors d’une confé­rence de presse à Cincinnati.

« Je pense toujours que Frances Tiafoe est le joueur le plus influent du circuit, comme si toutes les célé­brités le connais­saient, ou du moins comme s’il connais­sait toutes les célé­brités. Il est mentionné dans deux chan­sons de rap, donc il est assez emblé­ma­tique. Je ne me souviens même pas de la première fois que je l’ai rencontré parce que j’ai l’im­pres­sion qu’il est là depuis toujours, mais il a toujours été la même personne… Mais je pense que cette énergie est authen­tique, et il vous fait aimer le sport encore plus, simple­ment en connais­sant son histoire et son passé. Le fait qu’il vienne sur le Tour et qu’il vous donne chaque jour cette atten­tion person­nelle, cette gentillesse et cette énergie sincères, j’ap­précie beau­coup cela de sa part. »