Coco Gauff est arrivée sur le circuit WTA alors qu’elle n’était pas encore majeure, et les attentes ainsi que la pression médiatique ont très vite été élevées à son sujet.
L’Américaine est aujourd’hui une des plus grosses têtes d’affiche du tennis mondial, avec de nombreux sponsors et des millions de fans à travers le monde. Mais selon elle, d’autres sont bien plus célèbres et influents qu’elle, et Coco a notamment un nom bien précis en tête, qu’elle a dévoilé lors d’une conférence de presse à Cincinnati.
« Je pense toujours que Frances Tiafoe est le joueur le plus influent du circuit, comme si toutes les célébrités le connaissaient, ou du moins comme s’il connaissait toutes les célébrités. Il est mentionné dans deux chansons de rap, donc il est assez emblématique. Je ne me souviens même pas de la première fois que je l’ai rencontré parce que j’ai l’impression qu’il est là depuis toujours, mais il a toujours été la même personne… Mais je pense que cette énergie est authentique, et il vous fait aimer le sport encore plus, simplement en connaissant son histoire et son passé. Le fait qu’il vienne sur le Tour et qu’il vous donne chaque jour cette attention personnelle, cette gentillesse et cette énergie sincères, j’apprécie beaucoup cela de sa part. »
Publié le dimanche 10 août 2025 à 18:47