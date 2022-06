Qualifiée pour les demi‐finales en domi­nant Sloan Stephens, Coco Gauff a choisi d’ins­crire sur la fameuse caméra le message suivant : Dream Big (NDLR : Rêve grand). Interrogée sur la signi­fi­ca­tion de ce conseil, l’amé­ri­caine a donc précisé les choses en confé­rence de presse.

« Pour être honnête, mes rêves sont bizarres. J’ai dit rêver en grand, parce que je pense qu’il ne faut pas limiter ses rêves, notam­ment ceux des jeunes. Quand je parle avec des jeunes, ou même quand je parle avec mes parents, ils me disent qu’ils auraient aimé avoir des parents comme les miens. Parce que les parents de mon père l’ont limité et il n’est devenu que joueur de D1 à l’université. Je pense qu’il est impor­tant de ne pas se mettre dans des cases, et de pouvoir dire aux jeunes qu’il faut rêver en grand, et savoir que tout peut se passer à tout moment »