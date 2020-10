On sait que Coco est très engagée politiquement depuis l’affaire Georges Floyd. Elle a donc apprécié les dernières déclarations au sujet des minorités prononcées par l’Ecossais Andy Murray. Elle a donc tenu à le féliciter : « Il n’y a rien de mal à demander plus de diversité. Pour lui, dire cela est vraiment inspirant, d’autant plus qu’il est un homme et un blanc. Pour quelqu’un comme lui, demander la diversité montre à quel point il est un grand allié. J’aime ce qu’Andy fait à l’intérieur et à l’extérieur de le court. C’est l’un de mes joueurs préférés à regarder. «