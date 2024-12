Nos amis du site améri­cain Essentially Sports relate un évène­ment symbo­lique qui est arrivée à la cham­pionne Coco Gauff. Un évène­ment assez simple qui confirme qu’il peut y avoir une vraie distor­sion entre l’image que l’on peut dégager en tant que cham­pionne de tennis et la vie quoti­dienne que l’on veut mener quoti­dien­ne­ment. Il faut dire que Serena Williams est aussi passé par là.

« Je me souviens avoir orga­nisé un repas pour des amis et quel­qu’un m’a dit : « Je sais, je pensais que vous auriez un chef ». Je lui ai répondu : « Non, je suis juste une fille qui joue au tennis. Et à part ça, ma vie est plutôt normale. En fait c’était juste avoir l’op­por­tu­nité de faire ce que j’aime et d’ins­pirer les gens à faire ce qu’ils aiment. Mais aussi savoir que leurs rêves ne sont pas aussi loin que les gens le pensent ».