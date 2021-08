Hier, on vous avait proposé une news où Coco Gauff rendait hommage à Nick Kyrgios. Cela nous avait même mis la puce à l’oreille au sujet d’un probable double mixte que pouvait jouer les deux cham­pions notam­ment à Melbourne en 2022. Visiblement cette option a fait du chemin comme l’a expliqué derniè­re­ment la joueuse améri­caine : « La vérité est que nous ne sommes pas très proches avec Nick. Je suppose qu’il m’a demandé si nous voulions jouer en double mixte car j’ai fait une inter­view pour les réseaux sociaux ATP dans laquelle ils m’ont demandé quel tweener je voulais. J’ai répondu celui de Nick. Ensuite, ils m’ont demandé avec quel joueur du circuit j’ai­me­rais être ami : j’ai répondu toujours Nick. Je le respecte juste beau­coup, en tant que personne et en tant que joueur de tennis. Mon agent m’a envoyé un tweet, m’a demandé ce que j’en pensais sur l’idée du double mixte, et j’ai répondu bien sûr » a précisé Coco Gauff.

Si jouer avec Nick lui ferait très plaisir, elle aime­rait aussi monter d’un cran en s’as­so­ciant avec la star suisse : « Les gens ne le savent pas, mais lui et Roger Federer sont mes coéqui­piers de rêve en double mixte. J’espère que nous pour­rons le faire, nous n’en avons pas beau­coup parlé au‐delà des médias sociaux. Il est clair que le prochain Open d’Australie est encore loin. »