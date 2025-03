Le Masters 1000 d’Indian Wells ayant lieu dans quelques jours (5 au 15 mars) dans le désert cali­for­nien, Cori Gauff a pu assister à la céré­monie des Oscars à Los Angeles. Et si elle a apprécié le moment, elle n’était pas forcé­ment dans son élément selon ses dires.

Coco Gauff inter­viewed on the red carpet at the Oscars :



“I play tennis so I’m not used to this glam. 😂 But it’s nice to get dressed for the day.”



Repping tennis with effort­less grace tonight. 💛



