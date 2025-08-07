Il semble que comme Carlos Alcaraz, Aryna Sabalenka soit d’ac­cord avec le fait que les vacances et les séances de sport n’aillent pas ensemble.

La N°1 mondial a pris elle aussi du repos après Wimbledon, et comme elle l’a bien expliqué en confé­rence de presse à Cincinnati, elle a bien profité de ce repos. Elle s’est accordée seule­ment une séance de sport, mais avec des condi­tions bien particulières !

« Je ne suis même pas allée à la salle de sport, je dois dire. J’ai fait une séance de 30 minutes de marche en pente, en bikini et en tongs, juste pour vous montrer à quel point je suis profes­sion­nelle ! Mais je l’ai fait, au cas où, parce que vous savez, la nour­ri­ture était vrai­ment bonne. Je voulais juste être sûre d’avoir un peu de place pour en manger plus. Mais ce n’était pas grand‐chose en fait. C’était une semaine, sept ou huit jours, mais c’étaient des jour­nées incroyables, vous savez, je me sentais telle­ment bien et j’en avais telle­ment besoin, et main­te­nant je suis fraîche et prête. »