Il semble que comme Carlos Alcaraz, Aryna Sabalenka soit d’accord avec le fait que les vacances et les séances de sport n’aillent pas ensemble.
La N°1 mondial a pris elle aussi du repos après Wimbledon, et comme elle l’a bien expliqué en conférence de presse à Cincinnati, elle a bien profité de ce repos. Elle s’est accordée seulement une séance de sport, mais avec des conditions bien particulières !
« Je ne suis même pas allée à la salle de sport, je dois dire. J’ai fait une séance de 30 minutes de marche en pente, en bikini et en tongs, juste pour vous montrer à quel point je suis professionnelle ! Mais je l’ai fait, au cas où, parce que vous savez, la nourriture était vraiment bonne. Je voulais juste être sûre d’avoir un peu de place pour en manger plus. Mais ce n’était pas grand‐chose en fait. C’était une semaine, sept ou huit jours, mais c’étaient des journées incroyables, vous savez, je me sentais tellement bien et j’en avais tellement besoin, et maintenant je suis fraîche et prête. »
Publié le jeudi 7 août 2025 à 11:17