「UNIQLO LifeWear Day Tokyo 2022 with Roger Federer」

最後はロジャー・フェデラー選手からの言葉🙌



Here’s Roger’s message to his fans ahead of « UNIQLO LifeWear Day Tokyo 2022 with Roger Federer » 🙌



ONE more day until the BIG event. pic.twitter.com/gDE62V8Aw6