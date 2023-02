Jimbo s’est exprimé dans son podcast sur l’ac­tua­lité du tennis. S’il a clai­re­ment expliqué que l’at­ti­tude de certaines personnes vis à vis de Novak était très hypo­crite, il a égale­ment tenu à souli­gner les qualités énormes du Serbe le compa­rant à d’autres légendes du sport.

« Tous les grands joueurs, ils trouvent quelque chose qui les pousse à la limite. C’est ce qui motive des gars comme Joe Montana, Wayne Gretzky, Pete Rose et Muhammad Ali. Ils trouvent toujours quelque chose qui les pousse à aller plus loin et à conti­nuer à donner le meilleur d’eux‐mêmes »