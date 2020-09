View this post on Instagram

🌱🌳 Je m'engage pour la planète 🌍💪 En tant que joueuse de tennis professionnelle, je voyage énormément et prends l’avion un peu trop souvent à mon goût. Je suis consciente que ces déplacements ont un véritable coût sur notre planète et l'environnement. J'ai donc décidé de m'engager avec @purprojet pour compenser mes émissions carbone liées à mes trajets en avion et contribuer ainsi aux efforts pour une neutralité climatique. En participant au projet Jubilacion Segura au Pérou, je compense mes émissions carbone et je soutiens les communautés locales dans la restauration de la nature et l'agroforesterie 🌿🌳 En parallèle, avec tout l'amour que j'ai pour mon Sud natal, je soutiens un projet local de verger conservatoire avec le Conservatoire Méditerranée Partagé, dans le cadre du programme Vergers d’Avenirs dont l'objectif est de protéger la diversité génétique de notre région face au changement climatique. Je vais ainsi planter 70 arbres de variétés anciennes et rares dans le verger de l’Abbaye de Lérins, juste en face de chez moi ! Hâte de les voir pousser et porter leurs premiers fruits 😍🌳 C’est un premier pas, mais je veux m’efforcer de trouver des solutions pour réduire mon empreinte carbone et soutenir des projets à impact positif ! Vous aussi vous souhaitez contribuer ? Vous pouvez vous engager ici ➡️ https://purprojet.shop/fr/home ✊🏼 #actforchange #plantfortheplanet #objectifzerocarbone #sustainabletravel #noexcuse #noplanetb @oxygene_sports 📸 @purprojet