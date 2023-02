Plus jeune numéro un mondial de l’his­toire, vain­queur de son premier Grand Chelem à 19 ans et tombeur de Rafael Nadal et de Novak Djokovic sur le même tournoi sur terre battue (sur le Masters 1000 de Madrid en 2022) pour la première fois de l’his­toire, Carlos Alcaraz est, comme vous l’avez deviné, un joueur assez à part.

Cette nuit, en demi‐finales de l’ATP 500 de Rio, le 2e joueur mondial s’est notam­ment distingué en inscri­vant un point irréel. Mais grâce à sa vitesse super­so­nique et sa grande maitrise de la glis­sade sur terre, Carlitos a rendu cela bien réel.

Même son compa­triote et ancien 2e mondial, Alex Corretja, qui en a pour­tant vu d’autres, a du visionner des dizaines et des dizaines de fois la séquence pour bien comprendre ce qu’il s’était passé.

Creo que lo he visto unas 50 veces seguidas 🎾😍💪🏻 @carlosalcaraz https://t.co/myXyC3XCCo — Alex Corretja (@alexcorretja74) February 26, 2023

« Je pense que je l’ai regardé environ 50 fois de suite », a‑t‐il écrit sur compte Twitter, mani­fes­te­ment choqué, comme nous tous, par le coté impro­bable de ce point.