Cosmin Georgescu, ancien élève, joueur et désor­mais entraî­neur au sein de l’académie de Nikola Pilic, a raconté au média roumain Pro Sport l’ac­cueil chaleu­reux que lui avait réservé Novak Djokovic il y a de nombreuses années. Un témoi­gnage qui va dans le sens de ceux des joueurs actuels côtoyant le Serbe, toujours décrit comme quel­qu’un de bienveillant.

« Je venais de terminer une séance d’en­traî­ne­ment. Je suis rentré à la maison et mon père m’a dit : dans une semaine, tu iras en Allemagne dans une académie de tennis. Nole a été mon premier colo­ca­taire à l’aca­démie de tennis du légen­daire joueur de tennis croate Nikki Pilic. Pilic m’a mis dans une chambre avec Djokovic ! Il y avait d’autres gars, croates et serbes, même russes (…) J’étais avec Djokovic pour la première fois de ma vie dans un bar de Munich ! J’ai bu mon premier verre d’al­cool avec Nole. Il était plus âgé, déjà plus mûr. Il m’a emmené dans ce bar et m’a offert un cock­tail en disant : ‘À mon bon ami roumain’. C’était ma première expé­rience, alors que j’es­sayais de m’ha­bi­tuer à la vie en Allemagne. Et tout de suite avec Djokovic ! »