Enzo Couacaud s’est qualifié hier pour le 2ème tour en domi­nant Gerasimov. Invité par les orga­ni­sa­teurs, il a appris cette heureuse nouvelle alors qu’il était en plein match. Difficile donc de rester concen­trer et surtout de ne pas lire les messages : « En fait, au moment où ça tombe, je suis en plein match. Mon coach fait le choix de ne pas me le dire. Je joue mon match, je ne suis pas au courant que je l’ai. Au moment où on arrête le match à cause de la nuit contre Tobias Kamke, je prends mon télé­phone, je vois 45 messages. Je me dis qu’il n’y a que deux raisons pour que l’on m’écrive. Soit on m’écrit : « Pas de chance, courage ! », soit on m’écrit pour me dire « Félicitations ! ». Je savais que c’était tombé, je me suis dit « Ne regarde pas ton télé­phone, on va finir le match et on verra plus tard »