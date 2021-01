Récemment, Jim Courier s’est expri­mé au sujet de son métier de jour­na­liste et aus­si au sujet des joueurs qui sont le plus facile à inter­vie­wer. Le grand « gagnant » est un cer­tain Roger Federer : « Roger a fina­le­ment a éta­bli une norme quand il s’a­git de répondre aux jour­na­listes, il a mon­tré à tous les autres ce qu’il fal­lait faire, com­ment pas­ser les bons mes­sages et tou­jours res­ter en connexion avec ses fans. C’est vrai­ment un exemple d’ef­fi­ca­ci­té et de sobrié­té » a expli­qué Jim Courier qui va encore oeu­vré lors de cet Open d’Australie. Hélas, il ne pour­ra pas poser de ques­tion au maes­tro de l’interview.