Huber Hurkacz est n’est sûre­ment pas connu pour sa folie et son humeur débor­dante sur le court. Bien au contraire, le Polonais fait partie des joueurs les moins expres­sifs du circuit, ayant même l’air presque timide.

Mais son coach Craig Boynton, qui le connaît mieux que personne, sait très bien à quel point son protégé peut se lâcher lors­qu’il se trouve dans une situa­tion qu’il apprécie.

Dans une inter­view pour le tournoi de Cincinnati, Boynton a révélé qu’Hubi, comme on l’ap­pelle, avait notam­ment un faible pour les voitures de course, et qu’il valait mieux bien atta­cher sa cein­ture lorsque c’est lui qui pilote.

« Comme la plupart des gens timides, quand ils se sentent à l’aise avec vous, ils s’ouvrent. C’est juste Hubi. Il ne le montre juste pas tout le temps. C’est un type adorable. Il adore conduire vite. Il adore les voitures rapides. Il adore McLaren, ce qui est en quelque sorte l’op­posé de sa person­na­lité. Il serait un pilote de course incroyable. Une année, il est venu me cher­cher là où je loge habi­tuel­le­ment à Indian Wells. J’étais dans la voiture et j’en­voyais des SMS. La voiture s’est arrêtée à un feu rouge. Le feu est passé au vert et je n’y prêtais pas atten­tion. Tout d’un coup, tout mon corps est resté collé au dossier du siège. Je n’ai pas pu respirer pendant plusieurs secondes ! Je lui ai dit : ‘Mec, tu dois me prévenir si tu fais ça !’ Il a juste ri. Donc, si jamais tu montes dans une McLaren avec Hubie, range ton télé­phone, garde les yeux levés et fais attention. »