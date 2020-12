Au cours d’une conversion avec le boxeur Gennady Golovkin pour la chaîne DAZN Boxing, Cristiano Ronaldo n’a pas hésité une seule seconde lorsqu’il a dû trouver un exemple d’un athlète de haut niveau encore compétitif malgré un âge avancé.

« À 33 ans, vous commencez à penser que vous n’allez plus avoir de jambes. Moi, je veux continuer dans le sport, dans le football. Les gens vont me regarder et se dire : « Cristiano, c’était un joueur incroyable, mais maintenant il est lent ». Ça, je ne veux pas !, a assuré le footballeur portugais. C’est une question d’état d’esprit, de motivation, d’expérience. En sport, on peut gagner en maturité. Regardez Roger Federer en tennis. À 37 ou 38 ans, il est toujours à son meilleur niveau. »