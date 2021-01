« And the Oscar goes to… » Si l’on devenait décerner un Oscar de la quarantaine, Pablo Cuevas ferait sans aucun doute partie des grands favoris. L’Uruguayen n’en finit plus de nous régaler en nous partageant son quotidien confiné à Melbourne. Après le surf sur matelas hier, le 70ème joueur mondial se prélasse tranquillement dans sa chambre d’hôtel, masque hydratant sur le visage et serviette nouée à la taille. Plus besoin de sauna à Melbourne, une fenêtre suffit.

Pablo Cuevas est la meilleure nouvelle de la quarantaine



🎥 IG pablocuevas86 pic.twitter.com/5kCwQirzuV — Quentin Moynet (@QuentinMoynet) January 18, 2021