Dans L’Équipe du jour, notre consoeur Sophie Dorgan livre un portrait d’une figure du circuit, Madame Danielle Bombardier. Agée de 81 ans, elle a oeuvré dans tous les player’s lounge des tournois ATP en France, que ce soit au « GPTL », tout comme au Moselle Open. Elle travaille cette semaine à l’Open 13 Provence et elle méritait bien cette pleine page tant tous les joueurs vantent sa gentillesse et son professionnalisme. Bien sûr, elle n’est pas avare d’anecdotes croustillantes, on en retenu une : « Connors était exécrable. Un jour quand je travaillais à Roland-Garros alors que je m’étais absentée, il a voulu téléphoner. Il se croyait chez lui. Mon chien était sous le bureau. Connors a fini collé au mur à hurler. Tu imagines si mon chien l’avait dégommé trois jours avant le début du tournoi. J’avais été convoquée chez Chatrier (président de la fédération de l’époque) Connors ou pas Connors, il n’avait pas à faire ça. Grossier personnage. »