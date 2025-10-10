De passage dans le podcast « The Gray Tennis », dont les propos sont relayés par Sportskeeda, l’Américaine Danielle Collins (69e mondiale) a confirmé sa rupture avec son petit‐ami, Bryan Kipp, et évoqué la possibilité de participer à une émission de télé‐réalité pour célibataires.
Question : « Vous avez mentionné que vous étiez célibataire et que vous pourriez participer à The Bachelorette. Envisageriez‐vous de participer à la télé‐réalité ? »
Danielle Collins : « J’envisagerais peut‐être de participer à une émission de téléréalité, mais cela dépend. Je ne sais pas s’ils peuvent se permettre de m’engager. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que c’est comme une émission à succès, n’est‐ce pas ? Il faudrait vraiment payer le prix fort pour m’avoir, comme dans The Bachelorette et ce genre de choses, parce que oui, j’y réfléchirais certainement, mais où est‐ce que je participerais à The Bachelorette ? Dans quel pays, à votre avis ? En Australie, peut‐être. »
Publié le vendredi 10 octobre 2025 à 18:16