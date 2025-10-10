De passage dans le podcast « The Gray Tennis », dont les propos sont relayés par Sportskeeda, l’Américaine Danielle Collins (69e mondiale) a confirmé sa rupture avec son petit‐ami, Bryan Kipp, et évoqué la possi­bi­lité de parti­ciper à une émis­sion de télé‐réalité pour célibataires.

Question : « Vous avez mentionné que vous étiez céli­ba­taire et que vous pour­riez parti­ciper à The Bachelorette. Envisageriez‐vous de parti­ciper à la télé‐réalité ? »

Danielle Collins : « J’envisagerais peut‐être de parti­ciper à une émis­sion de télé­réa­lité, mais cela dépend. Je ne sais pas s’ils peuvent se permettre de m’en­gager. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que c’est comme une émis­sion à succès, n’est‐ce pas ? Il faudrait vrai­ment payer le prix fort pour m’avoir, comme dans The Bachelorette et ce genre de choses, parce que oui, j’y réflé­chi­rais certai­ne­ment, mais où est‐ce que je parti­ci­pe­rais à The Bachelorette ? Dans quel pays, à votre avis ? En Australie, peut‐être. »