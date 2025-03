Lors de son inter­view sur le court après sa quali­fi­ca­tion pour les huitièmes de finale du WTA 1000 de Miami, la 15e joueuse mondiale, Danielle Collins, a partagé une histoire émou­vante survenue récem­ment aux abords du Hard Rock Stadium.

« L’autre soir, en quit­tant le stade, nous avons vu un chien recro­que­villé au milieu de la route, qui avait été renversé par une voiture. Je me suis dit qu’il fallait s’ar­rêter et nous l’avons sorti de la rue. Il est à la clinique depuis deux jours. Nous espé­rons pouvoir l’adopter et le ramener à la maison. Pour l’ins­tant, il est dans un état critique à l’hô­pital vété­ri­naire. Si tout le monde peut prier pour mon nouvel animal, il s’ap­pelle Crash, parce qu’il a eu un acci­dent. S’il vous plaît, envoyez de l’énergie à mon petit bébé… ce serait super. »

