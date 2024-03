Alors qu’elle pratique un tennis de rêve et qu’elle s’est quali­fiée pour la finale du WTA1000 où elle affron­tera Rybakina, Danielle Collins s’était exprimé aupa­ra­vant sur sa déci­sion en préci­sant bien qu’elle voulait faire autre chose que taper dans une balle.

« Je pense qu’il est vrai­ment inté­res­sant de voir comment, dans de nombreuses situa­tions diffé­rentes, j’ai dû justi­fier les raisons de ma retraite. Je vis avec une maladie inflam­ma­toire chro­nique qui affecte votre capa­cité à tomber enceinte, et c’est donc une situa­tion profon­dé­ment person­nelle. Je l’ai expliqué de temps en temps mais je pense qu’en fin de compte, mon choix, comme, c’est mon choix personnel. Il y a telle­ment plus à faire que le tennis. J’apprécie ma carrière, ma vie sur le circuit. Je m’amuse beau­coup. J’aime venir ici et parti­ciper aux compé­ti­tions. Et en fin de compte, c’est une très grande déci­sion de vie, et oui, je pense que cela devrait être assez compré­hen­sible par tout le monde ».