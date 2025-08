Daniil Medvedev est certai­ne­ment l’un des joueurs les plus authen­tiques du circuit, avec son lot de compor­te­ments limites, comme lors de son élimi­na­tion face à Alexei Popyrin.

Mais il est certain que lors­qu’on lui a demandé qui était selon lui les cinq joueurs les plus sympa­thiques du circuit, le Russe a répondu avec toute son honnêteté.

On retrouve le clas­sique Casper Ruud ainsi que Carlos Alcaraz, mais aussi Andrey Rublev qui est un grand ami de Daniil, et pour finir des choix plus éton­nants avec Joao Fonseca et Miomir Kecmanovic.

« top 5 nicest guys on tour » daniil’s part 🥰 pic.twitter.com/pxAyinN1Qq — i (@atpobsessed) August 2, 2025

On pour­rait certai­ne­ment donner d’autres noms, mais avec seule­ment cinq choix, le Russe a du se limiter !