Tout juste retraité du tennis, Steve Darcis a fait part de ces nouveaux objectifs et notamment de sa mission de « coach » qu’il va commencer au sein de l’AFT, l’association francophone de tennis en Belgique. Mais ce dont il a vraiment peur, c’est de prendre du poids maintenant qu’il va arrêter la compétition (propos relayés par la RTBF) : « J’ai envie de commencer, de me lancer dans autre chose, même si l’adrénaline des matches, le fait de se faire mal sur un terrain, va me manquer. Je me suis fixé une limite de 5 kilos à prendre. Et je vais m’y tenir. Je sais qu’il va falloir que je continue à faire du sport, sinon, je me connais, je vais prendre 15 kilos, et ça j’en veux pas. »