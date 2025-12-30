Naturalisée depuis peu, Daria vit un rêve depuis qu’elle est devenue une citoyenne australienne. Il faut dire qu’en Russie, il n’existe pas vraiment de liberté concernant des sujets très personnels. Daria qui n’a jamais caché son homosexualité en sait quelque chose. Du coup, elle se sen libérée et on l’a comprend parfaitement.
« L’essentiel, c’est que je sois acceptée telle que je suis. Je me sens en sécurité ici. C’est primordial, car malheureusement, ce n’est pas le cas partout dans le monde actuellement. L’Australie est un des rares endroits où les gens se rassemblent et où l’esprit de camaraderie est exceptionnel »
Publié le mardi 30 décembre 2025 à 12:18