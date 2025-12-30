AccueilInsoliteDaria Kasatkina : "L'essentiel, c'est que je sois acceptée telle que je...
Daria Kasatkina : « L’essentiel, c’est que je sois acceptée telle que je suis. Je me sens en sécu­rité ici »

Tennis : Australian Open 2025 - Melbourne -

Naturalisée depuis peu, Daria vit un rêve depuis qu’elle est devenue une citoyenne austra­lienne. Il faut dire qu’en Russie, il n’existe pas vrai­ment de liberté concer­nant des sujets très person­nels. Daria qui n’a jamais caché son homo­sexua­lité en sait quelque chose. Du coup, elle se sen libérée et on l’a comprend parfaitement.

« L’essentiel, c’est que je sois acceptée telle que je suis. Je me sens en sécu­rité ici. C’est primor­dial, car malheu­reu­se­ment, ce n’est pas le cas partout dans le monde actuel­le­ment. L’Australie est un des rares endroits où les gens se rassemblent et où l’es­prit de cama­ra­derie est exceptionnel »

Publié le mardi 30 décembre 2025
  
  

  
