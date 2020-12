David Goffin fête ses 30 ans et les médias belge ont bien sur contacté le champion qui s’est notamment prêté à une interview assez décalée pour le compte de la RTBF. David Goffin très à l’aise répond à quelques questions inhabituelles.

Invité à se déguiser, il serait plus Spiderman que James Bond (extraits) :

– J’arriverais en Spiderman.

– James Bond peut-être ?

– Ça me plairait aussi mais ça ressemble un peu trop aux soirées avec le smoking. S’il faut vraiment un vrai déguisement, genre carnaval, ce serait Spiderman. J’ai un peu le même gabarit. Je sauterai un peu partout, c’est très bien.

Enfin, David redevient sérieux quand il s’agit de parler tennis.

-Si on vous offrait un jeu que vous avez perdu dans votre carrière, lequel choisiriez-vous ?

Il y en a plusieurs mais le plus important ce serait même un point. En finale aux Masters en 2017, au début du troisième, je perds un jeu alors que j’ai des balles de break. Je venais de gagner le deuxième set. Si je prends ce point-là… Je servais très bien, ça pouvait me lancer vers la victoire contre Dimitrov. Mais derrière c’est lui qui prend son jeu et il me breake et part vers la victoire.

Concernant les divers message qu’il risque de recevoir, c’est visiblement varié..

Je reçois beaucoup de messages pour mon anniversaire. Souvent sur les réseaux sociaux, je reçois un peu de tout, je reçois des messages, des photos, j’ai même reçu des photos plutôt osées dira-t-on.