Le repas entre Goffin, Mannarino, et Gasquet est un petit poème.

Le dernier extrait concer­nant l’at­ti­tude très spéciale de Tomas Machac quand il entre avec des shorts trop « courts ». Une atti­tude qui « choque » presque le Biterrois.

« Machac, tu l’as vu ? Il relève ses shorts, il est en slip le mec. » 🤣



« On peut en parler des shorts de Tomas Machac ? C’est quoi la taille ? C’est du 2 ? C’est mons­trueux, il remonte le short, on dirait qu’il joue en slip ? Tu l’as vu ? Faudrait créer une carte pour ça (NDLR : Il parle de l’UTS) » explique Gasquet avant que David Goffin ne dise : « Machac, tu lui mets un short normal, il ne sait plus courrir »..Mannarino : ça le gratte.…