Le quotidien Marca a pris le temps d’aller à la rencontre d’Alejandro Davidovich Fokina. Visiblement très cool, l’Espagnol a évoqué sa vie de tous les jours avec beaucoup de décontraction et d’humour. Au sujet par exemple de son régime alimentaire pendant cette période, Alejandro a joué la carte de la sincérité : « J’ai mangé beaucoup de malbouffe parce que c’est la seule partie de l’année où je peux manger ce que je veux et j’en ai profité ». Concernant les tests PCR, là, il trouvé le « game » moins rigolo : « J’ai du faire plus de 25 tests. A Rome, ce n’était pas acceptable, je ne savais pas que l’on pouvait enfoncer un bâton du nez vers votre cerveau. Tout le monde s’est plaint. »

Prêt pour une saison où il vise le Top 50, voir le Top 20 (ndlr : il est 52ème), Alejandro a anticipé la bulle australienne et l’ennui qui va avec. Comme il veut devenir DJ, il a décidé de partir avec son matos : « Je veux apprendre à devenir DJ, j’ai donc acheté une table portable. J’en profite pour l’emmener aux tournois car en Australie, nous serons mis en quarantaine pendant 14 jours. J’ai quelques amis qui sont DJ, qui jouent dans des clubs, et ils m’ont recommandé des choses sur la façon de le faire, cela va m’occuper. »