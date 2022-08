Davidovich Fokina : « Quand tu es joueur de tennis professionnel, tu ne peux jamais rien planifier, tu ne peux pas partir en vacances avec tes amis parce que tu ne sais pas quand un tournoi va finir »

35e joueur mondial cette semaine, Alejandro Davidovich Fokina a décidé de s’ac­corder quelques jours de repos après sa défaite face à Musetti, futur vain­queur du tournoi, à Hambourg. Une pause presque obli­ga­toire avant de ratta­quer avec la tournée améri­caine sur dur à partir de ce lundi ! août à Montréal.

Interrogé par le site de l’ATP sur sa vie de joueur de tennis profes­sionnel, l’Espagnol a reconnu que le rythme du circuit posait un vrai problème en termes d’or­ga­ni­sa­tion, notam­ment pour les vacances.

« Je n’ap­pel­le­rais pas cela un sacri­fice, car c’est quelque chose que nous avons choisi et qui fait partie de notre style de vie. Mais c’est vrai aussi que tu ne peux jamais rien plani­fier, tu ne peux pas partir en vacances avec tes amis, parce que tu ne sais pas quand un tournoi va finir, ou si tu vas jouer la semaine suivante… Je n’ai jamais planifié un voyage, ça a toujours été très spon­tané et au final ça marche mieux que quand on le planifie ! »