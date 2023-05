En confé­rence de presse, le joueur espa­gnol a donné sa version des faits concer­nant la polé­mique liée au geste de Rune et le fait que le proto­cole empêche l’ar­bitre de descendre de sa chaise.

« Je ne veux rien dire de plus parce que on sait tous que la marque est mauvaise et qu’au finale elle est donnée bonne. Carlos Bernardes m’a dit que le proto­cole était ce qu’il était et et qu’il ne pouvait pas descendre sur le court. Que Rune ait « effacé » la marque, je l’ai compris, mais cela n’avait pas d’im­por­tance car on ne pouvait pas change les choses, donc je m’en fichais. Les gens ont été agacés et grâce au geste de Rune le public m’a alors beau­coup plus soutenu. Ce que j’ai dit à Bernardes, c’est que si nous pouvions tous voir que la balle était mauvaise, pour­quoi ne pouvait‐il pas descendre pour la véri­fier et la corriger même si la machine disait qu’elle était bonne ? »