Dans une récente interview accordée à ESPN, Juan Martin Del Potro explique ce qui le pousse à croire à un énième retour alors que son genou lui fait encore mal : « Le genou continue de me causer des problèmes. Il y a des jours meilleurs et d’autres où la douleur est importante. Comme tout le monde qui a eu des problèmes au genou, je le ressens quand je monte une échelle ou quand je porte du poids ou avec les changements météo. C’est pénible de retrouver mon chemin mais je veux essayer de terminer ma carrière comme je le mérite. J’essaye de me motiver. J’ai par exemple très envie de pouvoir jouer devant mes parents qui ne sont jamais venus me voir sur un grand tournoi. Je veux aller avec ma mère et mon père sur un tournoi et dire : « Roger (Federer), dis bonjour à mes parents, ils viennent de Tandil. »