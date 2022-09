L’Argentin retraité de force depuis quelques mois vit très mal sa situa­tion. Il s’était pour­tant battu durant sa carrière pour surmonter les bles­sures. C’est fina­le­ment une frac­ture de la rotule qu’il combat toujours qui l’a éloigné des terrains.

Interrogé par nos confrères de The Sun récem­ment la Tour de Tandiil explique qu’il essaie toujours de trouver un moyen de se soigner car il n’ar­rive pas à vivre sans le tennis.

« Ma tête n’ar­rive pas à accepter une vie sans tennis. Je n’ai simple­ment pas eu de tran­si­tion fluide de joueur à retraité. Je n’ai pas pu m’y préparer et je n’ai aucune idée de ce que font les joueurs qui vivent ce processus.»Je n’ai pas eu de tran­si­tion pour accepter cette situa­tion, je ne me suis pas préparé, je n’ai aucune idée de ce que les autres athlètes ont fait pour vivre ce processus en paix. J’étais numéro 3 mondial, jusqu’à ce que je me casse les genoux et que je me retrouve sans rien. » s’est confessé l’Argentin visi­ble­ment attristé de sa situation.

La fin de carrière de Roger Federer a du remuer des souve­nirs dans l’es­prit de Juan Martin Del Potro qui rêve de sa vie de joueur de tennis…