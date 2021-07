Le Bolivien Hugo Dellien (139e) n’a pas fait le poids face à Novak Djokovic ce samedi mais il a réalisé un rêve : affronter une idole. « C’est un rêve pour moi. Je m’en rappel­lerai toute ma vie. Peux‐tu me donner ton tee‐shirt ? », a demandé Dellien à la fin du match. Dans les vestiaires, le numéro 1 mondial lui en a offert un, pour le plus grand bonheur de son adver­saire. « Le plus beau souvenir de ma vie », a posté Hugo Dellien avec une photo en compa­gnie de Novak Djokovic.

Déjà un magni­fique moment aux Jeux Olympiques.