Si certains en doutaient encore, le tennis espa­gnol, en plus d’être omni­pré­sent en 2022, est l’un des plus perfor­mants depuis le début de l’ère Open.

Alors que quatre joueurs hispa­niques diffé­rents ont remporté au moins un trophée cette saison suite au récent sacre de Pedro Martinez à Santiago (Avec Nadal, Alcaraz et Bautista Agut), pas moins de 49 en ont gagné au moins un depuis 1969.

Une statis­tique assez hallu­ci­nante et qui démontre une fois de plus la supé­rio­rité de l’Espagne dans la qualité de sa forma­tion au plus haut niveau en compa­raison, par exemple, avec la France…