Destanee Aiava peut remer­cier ses sauveurs.

La joueuse austra­lienne de 22 ans, ancienne grande espoir de son pays et 150e mondiale en 2017, a voulu en finir avec la vie en sautant d’un pont le mois dernier avant que trois personnes ne viennent la sauver. Une histoire qu’elle a tenu à raconter sur son compte Instagram.

« La nuit du dimanche de Pâques (17 avril), j’al­lais me jeter d’un pont sur la M1, mais trois personnes sont passées par là, m’ont tiré des rails et m’ont ramené chez moi. Je ne voulais pas arriver à mon 22ème anni­ver­saire, mais je sais que ma famille et mes amis seraient heureux de savoir que je suis en vie en ce jour qui doit être spécial. Parfois, les gens que l’on rencontre dans la vie peuvent nous faire sentir que nous ne sommes pas dignes d’être aimés, mais à la fin de la journée, j’ai appris… Dieu est fidèle, et il ne vous lais­sera pas être mis à l’épreuve au‐delà de vos forces, mais avec votre épreuve, il vous four­nira aussi le moyen de vous en sortir afin que vous puis­siez l’en­durer. Merci d’en­voyer votre amour et vos vœux si vous en avez aujourd’hui, Amour. »