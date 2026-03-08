Dans un long papier, nos confrères de l’Equipe explique l’am­bi­tion du film ‘El Maestro » qui sort en salles ce mercredi et qui raconte le parcours d’un jeune joueur italien. Le tennis a toujours été un sujet pour le cinéma.

Ce film complète une belle série.

Très souvent le réali­sa­teur qui tourne du « tennis » est aussi un vrai passionné.

C’est évidem­ment le cas d’Andrea Di Stefano qui a évoqué quelques souve­nirs et notam­ment la période de l’âge d’or vintage où un certain Ivan Lendl faisait la loi, où la diété­tique à la Djokovic n’avait pas encore de place.

« Je me souviens d’avoir assisté au Foro Italico, au tournoi de Rome, à une demi‐finale entre Lendl et Yannick Noah (en 1986). À un certain moment, ils se sont presque battus. Ils sont arrivés au filet tous les deux, se sont regardés et ont commencé à s’in­sulter. Yannick Noah, il fumait à Roland‐Garros ! Imaginez aujourd’hui Alcaraz qui allume une ciga­rette. Il se fait tout de suite arrêter par la police… »