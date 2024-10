Ceux qui vont avoir la chance de jouer avec Nadal ne sont plus nombreux. Du coup, le témoi­gnage de l’Agenti Facundo Diaz Acosta qui a passé une semaine chez Rafa est émouvant.

« D’aussi loin que je me souvienne, cela a toujours été un rêve de le voir gagner des tour­nois à la télé­vi­sion et, soudain, de jouer et de partager le court avec lui… c’est très fort pour moi, c’est quelque chose que je ne pense pas pouvoir oublier un jour et ce sont ces moments qui restent gravés dans votre mémoire. Être là, c’est incroyable. J’ai pu voir et sentir comment il joue, comment il s’en­traîne, l’in­ten­sité qu’il met dans son travail et toutes ces choses que l’on voit à la télé­vi­sion ou dont on entend parler. Après les avoir vécues, et en avoir été témoin et les avoir ressen­ties, je pense que cela va beau­coup m’apporté »