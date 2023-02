En marge de l’ATP 250 de Marseille disputée la semaine dernière et sur lequel il s’est incliné d’un rien face à Alexander Bublik en quarts de finale, Grigor Dimitrov, ques­tionné par We Are Tennis, est notam­ment revenu avec une grande sincé­rité sur le surnom de « Baby Federer » qu’on lui a donné au début de sa carrière en raison d’un certain mimé­tisme avec le Suisse.

« En fait, ça doit être un bon exemple pour tout jeune joueur qui arrive. Personne ne devrait jamais porter un tel fardeau sur son nom. Je te le dis. C’était, je pense, l’une des compa­rai­sons les plus hors de propos à mes yeux, à mon opinion, et à celles de tous. Ce dont je suis le plus heureux, c’est de m’être fait un nom par moi‐même », a humble­ment déclaré le joueur bulgare.