Le tournoi de Miami a orga­nisé des rencontres entre joueurs et fans à bord de télé­ca­bines. Une fan a notam­ment demandé à Grigor Dimitrov avec quelle joueuse du circuit il pour­rait se marier, avant que le nom de Maria Sharapova soit citée dans la conversation…

“If you could marry anyone on tour who would it be?”



Dimitrov : “Not ready for marriage. Who do you think would be a good fit for me to go to dinner?”



“My favo­rite player was Sharapova”



Dimitrov : “She was my ex”💀



