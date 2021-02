C’est une scène aus­si cocasse qu’i­nat­ten­due que nous ont réser­vés Frances Tiafoe et Novak Djokovic au milieu du 4ème set d’un duel plus accro­ché que pré­vu. Alors que « Nole » est en train de reprendre son souffle, on peut voir son adver­saire son­der le court du regard à la recherche de… l’an­ti­vi­bra­teur de sa raquette. L’Américain va même jus­qu’à aller cher­cher du côté du Serbe, qui n’hé­site pas à mettre la main à la pâte afin de retrou­ver le petit objet. On ima­gine que même pour lui, ce petit moment de pause était plu­tôt bienvenu…