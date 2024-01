Il en avait déja parlé lors du médias day mais cette fois, il a précisé avec plus de détails certaines choses. En effet, Novak adore aller se ress­courcer dans le jardin bota­nique. Il a donc révéler qu’en fait il y avait un ami de 15 ans.

Et cet ami est tout simple­ment un arbre : « C’est vrai. Il y a un arbre en parti­cu­lier avec lequel j’en­tre­tiens une rela­tion privi­lé­giée, pour ainsi dire, au cours des 15 dernières années. J’aime chaque recoin des jardins bota­niques. Je pense que c’est un trésor incroyable pour Melbourne d’avoir un tel parc et une telle nature au milieu de la ville. Cet arbre en parti­cu­lier, je ne peux pas révéler lequel, j’es­saierai de le garder discret pour moi lorsque je serai là pour avoir mon temps libre. J’aime m’an­crer et me connecter avec ce vieil ami. Je me suis connecté avec cet arbre. J’ai juste aimé ça. J’ai aimé ses racines, ses branches et tout. J’ai donc commencé à l’es­ca­lader il y a des années. C’est ça. J’ai juste une connexion »