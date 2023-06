« J’ai parlé avec certains membres très proches de Djokovic et ils ont hâte que ça se termine parce qu’il paraît que Novak est dans un tel état de nerf et de stress « , révé­lait Guy Forget avant la demi‐finale entre Novak Djokovic et Carlos Alcaraz vendredi.

Lors de son discours après sa victoire en finale contre Casper Ruud ce dimanche, le Serbe s’est adressé à son équipe avec humour.

« Merci pour votre patience et pour votre tolé­rance… C’est le plus impor­tant sachant ce que je vous ai fait subir ces dernières semaines. Vous savez à quel point je peux être diffi­cile… Les gens ne le savent pas mais à l’abris des regards , je vous tortu­rais vrai­ment. Je vous remercie de me soutenir et de croire en moi », a déclaré Nole devant un Goran Ivanisevic, son entraî­neur, hilare.

Goran peut souf­fler un grand coup !