Sur le plateau de Tennis Channel, Novak a bien voulu parler de son documentaire (NDLR : Novak Djokovic : le loup en hiver) qui va sortir juste avant l’US Open sur Amazon Prime (NDLR : le 20 Août).
On sait déjà que le doc dure 1H30 et surtout que les équipes autour de Nole tournent des images depuis 2017, et qu’elles ont changé forcément depuis. Le réalisateur qui eu l’audace et le privilège de faire le cut final est un spécialiste du genre. Il s’agit du réalisateur de The Last Dance : Jason Hehir.
It’s been a long time in making 👀— Tennis Channel (@TennisChannel) June 28, 2026
We’re eagerly awaiting Djokovic’s Amazon Prime documentary release 😯 pic.twitter.com/J4NTkdNGXv
« Cela a été un vrai privilège de travailler avec Jason, mais cela a été aussi très difficile de savoir ce que l’on devait garder mais au final on y est arrivé. Je suis à l’aise avec ce qui va être dévoilé. Je trouve forcément cela « super » mais j’avoue que je suis très anxieux à l’idée de ce que les fans vont dire, vont penser. Il y a forcément du stress car le pari n’est pas gagné d’avance mais on fait le maximum »
Publié le lundi 29 juin 2026 à 09:50