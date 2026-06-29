Sur le plateau de Tennis Channel, Novak a bien voulu parler de son docu­men­taire (NDLR : Novak Djokovic : le loup en hiver) qui va sortir juste avant l’US Open sur Amazon Prime (NDLR : le 20 Août).

On sait déjà que le doc dure 1H30 et surtout que les équipes autour de Nole tournent des images depuis 2017, et qu’elles ont changé forcé­ment depuis. Le réali­sa­teur qui eu l’au­dace et le privi­lège de faire le cut final est un spécia­liste du genre. Il s’agit du réali­sa­teur de The Last Dance : Jason Hehir.

It’s been a long time in making 👀



We’re eagerly awai­ting Djokovic’s Amazon Prime docu­men­tary release 😯 pic.twitter.com/J4NTkdNGXv — Tennis Channel (@TennisChannel) June 28, 2026

« Cela a été un vrai privi­lège de travailler avec Jason, mais cela a été aussi très diffi­cile de savoir ce que l’on devait garder mais au final on y est arrivé. Je suis à l’aise avec ce qui va être dévoilé. Je trouve forcé­ment cela « super » mais j’avoue que je suis très anxieux à l’idée de ce que les fans vont dire, vont penser. Il y a forcé­ment du stress car le pari n’est pas gagné d’avance mais on fait le maximum »