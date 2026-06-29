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Djokovic a très « peur » : « Je suis très anxieux à l’idée de ce que les fans vont dire »

Par
Laurent Trupiano
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Sur le plateau de Tennis Channel, Novak a bien voulu parler de son docu­men­taire (NDLR : Novak Djokovic : le loup en hiver) qui va sortir juste avant l’US Open sur Amazon Prime (NDLR : le 20 Août). 

On sait déjà que le doc dure 1H30 et surtout que les équipes autour de Nole tournent des images depuis 2017, et qu’elles ont changé forcé­ment depuis. Le réali­sa­teur qui eu l’au­dace et le privi­lège de faire le cut final est un spécia­liste du genre. Il s’agit du réali­sa­teur de The Last Dance : Jason Hehir.

« Cela a été un vrai privi­lège de travailler avec Jason, mais cela a été aussi très diffi­cile de savoir ce que l’on devait garder mais au final on y est arrivé. Je suis à l’aise avec ce qui va être dévoilé. Je trouve forcé­ment cela « super » mais j’avoue que je suis très anxieux à l’idée de ce que les fans vont dire, vont penser. Il y a forcé­ment du stress car le pari n’est pas gagné d’avance mais on fait le maximum »

Publié le lundi 29 juin 2026 à 09:50

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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