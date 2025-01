S’il est apparu très agacé après la balle de match malgré sa victoire auto­ri­taire contre Tomas Machac au troi­sième tour de l’Open d’Australie, Novak Djokovic a retrouvé le sourire lors de l’in­ter­view sur le court. Il s’est permis de répondre à un fan lui hurlant visi­ble­ment de se marier avec lui.

« Désolé, mon pote. J’ai une femme. Nous pouvons boire un verre cepen­dant. Peut‐être que tu en as déjà bu quelques‐uns. Maintenant que le match est terminé, je pense qu’on peut réflé­chir genti­ment à ce qu’on s’est dit pendant le match »», a lâché l’homme aux 24 titres du Grand Chelem.

« Sorry mate, I have a wife.. We can have a drink though ! » 😉



Never change, Novak Djokovic 😂#AusOpen pic.twitter.com/prkfSVyLsR